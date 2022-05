Vreme: Delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo

Ljubljana, 18. maja - Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo sončno in vroče, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V soboto popoldne bodo predvsem v severni in vzhodni Sloveniji nastajale nevihte.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda k nam prehodno priteka nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, le v Alpah spremenljivo oblačno s kakšno ploho ali nevihto. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V četrtek bo povsod jasno.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popustila. Tudi v četrtek bo vremenska obremenitev majhna.