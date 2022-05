Nov mobilni eBralnik omogoča učinkovitejši način učenja branja za mlade bralce

Ljubljana, 18. maja - Izšel je Kobi 2.0 mobilni eBralnik, ki otrokom pomaga do tekočega branja in je v zadnjem letu doživel korenito prenovo. Kobi otroku ponudi primerno besedilo z velikimi črkami, primernimi razmaki in ozadjem ter obarva samoglasnike. Najbolj priljubljena funkcija pa je TAPTAP, v kateri Kobi otroku prebere besedo, pri kateri se mu je zataknilo.