Tokio, 18. maja - Indeksi na borzah v Aziji so se danes zvišali in tako sledili smernicam, ki so jih v torek začrtali na ameriškem bWall Streetu. Ameriške vlagatelje so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razveselili podatki o aprilski trgovini na drobno, ki se je čez lužo okrepila za 0,9 odstotka.