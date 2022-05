Na velenjski Visti občinska gasilska vaja

Velenje, 19. maja - Na velenjskem prireditvenem prostoru Vista bo danes ob 18. uri potekala občinska gasilska vaja Vista 2022. Vaja se bo pripravila in izvedla na podlagi predpostavke, da je prišlo zaradi množičnega dogodka, kot je denimo koncert, do številnih nesreč na območju prireditvenega prostora Vista, so sporočili z velenjske občine.