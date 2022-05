Celjska občina in Zavod Vozim tudi letos s projektom Celje se pelje

Celje, 21. maja - Celjska občina in Zavod Vozim tudi letos izvajata projekt Celje se pelje, ki je namenjen promociji trajnostne mobilnosti v mestu. Projekt, ki se je začel lani, v novi kampanji nosi naziv Celje se pelje trajnostno v šolo in službo. Začel se je v torek in bo trajal do 10. junija, so sporočili s celjske občine.