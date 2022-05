Newyorške borze končale v zelenem

New York, 17. maja - Borze v New Yorku so današnje trgovanje sklenile v zelenem. Delnice tehnoloških podjetij so na Wall Streetu zrasle ob tržnih podatkih, ki so pokazali povečevanje prodaje na maloprodajnih trgih v aprilu, kljub poraznim rezultatom trgovanja Walmarta, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.