V Kambodži prijeli Slovenca na begu

Ljubljana, 17. maja - Slovenski kriminalisti so uspešno zaključili dlje časa trajajoče iskanje slovenskega državljana, obsojenega zaradi storitve kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, ter kaznivega dejanja izdelave in posesti pornografskega gradiva. Moškega so prijeli v Kambodži. Po informacijah Primorskih novic gre za Primorca Janija Kokota.