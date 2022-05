Članstvo SD podprlo vstop stranke v vlado

Ljubljana, 17. maja - Člani SD so na zborih članstva z 99,9 odstotka glasov podprli vstop stranke v vlado, v kateri bodo vodili štiri ministrstva, navajajo v sporočilu za javnost. Po besedah predsednice SD Tanje Fajon so bili v koalicijskih pogovorih uspešni, saj so dosegli umestitev ključnih programskih ciljev stranke v koalicijski dogovor.