Avstrijcem prva zmaga nad Češko na SP

Helsinki, 17. maja - Avstrijci so peti dan hokejskega svetovnega prvenstva pripravili presenečenje in po kazenskih strelih z 2:1 premagali Češko. To je bila sploh prva zmaga Avstrijcev nad Čehi na SP. Ostale tekme so se odvile po pričakovanjih; Švedska je visoko ugnala Veliko Britanijo, Švica je bila boljša od Kazahstana, Danska pa od Italije.