Zveza svobodnih sindikatov podpira stavko novinarjev RTVS

Ljubljana, 17. maja - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je izrazila podporo zahtevam Koordinacije novinarskih sindikatov Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in stavki zaposlenih. Kot so v pismu podpore zapisali v ZSSS, so zahteve stavkajočih povsem upravičene, njihova uresničitev pa predstavlja temelj delovanja svobodnega in avtonomnega medija.