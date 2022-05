V CD dvakratni grammyjevec Gregory Porter

Ljubljana, 18. maja - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo ob 20. uri gostoval ameriški pevec in dvakratni dobitnik grammyja Gregory Porter. Primerjajo ga z imeni, kot so Nat King Cole, Donny Hathaway in Stevie Wonder, slovi pa po toplem, žametnem baritonu ter značilnem prepletu jazza, soula in gospela.