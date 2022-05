Evropske borze navzgor in evro navzgor, nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 17. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se v današnjem trgovanju zvišali in tako sledili pozitivnim gibanjem v Aziji in ZDA, kjer so vlagatelji pozdravili novico o postopni omilitvi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa na Kitajskem in aprilsko rast prodaje na drobno v ZDA. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je okrepil.