Ameriška FDA odobrila poživitveni odmerek Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 za mlajše otroke

Washington, 17. maja - Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v ZDA odobrila uporabo poživitvenega odmerka cepiva podjetja Pfizer proti covidu-19 za otroke, stare od pet do 11 let. Uporabi se lahko šele pet mesecev po drugem prejetem odmerku Pfizerja ali Moderne oziroma prvem prejetem odmerku cepiva podjetja Johnson & Johnson.