Home Depot presenetil z rastjo dobička in prihodkov

New York, 17. maja - Ameriška veriga trgovin za dom in vrt Home Depot je v prvem četrtletju letos presegla pričakovanja analitikov Wall Streeta z rastjo dobička in prihodkov, delnice pa so se ji po uvodni rasti pred odprtjem borz potem presenetljivo pocenile, čeprav je podjetje celo dvignilo obete za rast prodaje v letošnjem letu.