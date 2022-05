Pirančani s peticijo zahtevajo mesnico v središču mesta

Piran, 18. maja - Krajani Pirana so zbrali več kot 300 podpisov, s katerim zahtevajo razveljavitev razpisa, na katerem je občina izbrala ponudnika kulinaričnih in mesnih izdelkov, in da se prostore nekdanje mesarije uredi za prodajo postreženega mesa. Na občini pravijo, da ponudba sveže postreženega mesa tam ni mogoča, za razveljavitev razpisa pa da ni razloga.