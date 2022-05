Na Goriškem poklon ukrajinskim in slovaškim borcem in padlim med soško fronto

Nova Gorica, 17. maja - Novogoriški župan Klemen Miklavič in ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Mihajlo Brodovič sta v Panovcu v Novi Gorici danes odkrila obnovljen spomenik ukrajinskim vojakom na soški fronti. Kot so na slovesnosti izpostavili govorci, to ni spomenik generalom in vojskovodjem, pač pa navadnim vojakom, ki so tu umrli zaradi vojne.