SBI TOP pridobil 0,44 odstotka

Ljubljana, 17. maja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,44 odstotka in se ustalil na 1135,50 točke. Borzni posredniki so ustvarili za 1,11 milijona evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami. Precej prometne so bile tudi delnice Save Re in Zavarovalnice Triglav, prve so se sicer pocenile, druge pa podražile.