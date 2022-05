Potujoča razstava Čar lesa letos pod sloganom Uporabimo slovenski les

Ljubljana, 17. maja - V Cankarjevem domu so odprli tradicionalno potujočo razstavo Čar lesa, ki štirinajsto leto zapored ozavešča o pomenu lesa ter predstavlja njegove prednosti in različne možnosti uporabe širši javnosti. Tokrat poteka pod sloganom Uporabimo slovenski les. V Cankarjevem domu bo razstava na ogled do 26. maja, nato bodo sledile manjše razstave po državi.