V Čilu novo domovanje najstarejših mumij na svetu

Santiago de Chile, 19. maja - Medtem ko za najstarejše egipčanske mumije velja, da so nastale približno 3000 let pred našim štetjem, v Čilu najstarejši primeri umetne mumifikacije segajo približno 5050 pred naših štetjem. Čilske mumije ljudstva Chinchorro so trenutno ločeno razstavljene na dveh lokacijah v provinci Arica, kjer sicer načrtujejo postavitev novega muzeja zanje.