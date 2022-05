V Izoli v prvih štirih mesecih za petino več kot nočitev kot leta 2019

Izola, 17. maja - V Izoli so aprila zabeležili prihod 12.309 gostov, ki so ustvarili 37.194 nočitev. To je 17 odstotkov več prihodkov in 19 odstotkov več nočitev kot v predkoronskem aprilu 2019. V prvih štirih mesecih letošnjega leta pa so v primerjavi z zadnjim predkoronskim letom zabeležili 24 odstotkov več prihodov in 19 odstotkov več nočitev.