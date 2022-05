Vozni park LPP bogatejši za 10 novih avtobusov

Ljubljana, 17. maja - Vozni park Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) bo te dni bogatejši za 10 nizkopodnih in zgibnih avtobusov. Avtobusi na metan so dodatno opremljeni s hibridnim pogonskim sklopom, ki občutno zmanjša porabo goriva in s tem prispeva k čistejšemu okolju, so danes sporočili iz javnega podjetja LPP.