Matične knjige koprskega škofijskega arhiva tudi na spletu

Koper, 22. maja - Obiskovalci Škofijskega arhiva v Kopru, zlasti tisti, ki jih veseli iskanje podatkov o svoji prednikih, bodo lahko poiskali tudi na spletu. Na posebni spletni povezavi so tako na volje prve krstne, poročne in mrliške knjige župnij koprske škofije, kar bo olajšalo raziskovalno delo in naredilo rodoslovne podatke dostopnejše.