V Mariboru odpirajo prenovljeni Kulturni inkubator

Maribor, 18. maja - Mladinski kulturni center (MKC) Maribor in Mestna občina Maribor danes ob 18.18 odpirata novi Kulturni inkubator na Koroški cesti 18, ki z razširjenimi prostori prinaša razsežnejše interdisciplinarne, digitalne in medgeneracijske vsebine. V njem bodo razstave, delavnice in druge dejavnosti na stičišču umetnosti, znanosti in tehnologije.