Po oceni vodstva in zaposlenih na STA predlagane spremembe zakona o tiskovni agenciji nesprejemljive

Ljubljana, 17. maja - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA), ki ga je poslanska skupina SDS v petek vložila v DZ, je bil oblikovan enostransko, brez vsakršne javne razprave ali posveta, opozarjajo vodstvo in predstavniki organov zaposlenih STA. Kot so sporočili, so predlagane spremembe nesprejemljive.