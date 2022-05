Indija po prepovedi dovolila izvoz nekaterih pošiljk pšenice

New Delhi, 17. maja - Indijska vlada je dovolila izvoz nekaterih pošiljk pšenice, kar predstavlja spremembo politike po petkovi uvedbi prepovedi izvoza tega živila. Pošiljke pšenice, ki so bile predane carini do vključno 13. maja, se lahko izvozijo, je danes sporočilo indijsko ministrstvo za trgovino.