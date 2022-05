V snežniških gozdovih na prostost izpustili risa Bliska

Ljubljana, 17. maja - Snežniški gozdovi so bogatejši za novega risa. Iz prilagoditvene obore na območju Snežnika so namreč v okviru projekta Life Lynx člani ekipe na prostost izpustili risa Bliska. Gre za desetega risa, ki je v Slovenijo pripotoval v okviru omenjena projekta, in sicer iz Romunije, so sporočili projektni partnerji.