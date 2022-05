Nekdanja evropska prvakinja v judu osvojila najvišjo goro na svetu

Katmandu, 17. maja - Nekdanja dvakratna evropska prvakinja v judu v kategoriji do 57 kg Sabrina Filzmoser se je povzpela na vrh Mount Everesta. Enainštiridesetletna Avstrijka je v nedeljo popoldne stala na najvišji gori na svetu na 8848 metrih z judo pasom in maskoto mirovniške pobude judoistov Judo For Peace, je danes poročala avstrijska tiskovna agencija APA.