Evropska komisija obeležuje mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji

Bruselj, 17. maja - Evropska komisija danes obeležuje mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji, ki ozavešča o diskriminaciji in nasilju, s katerima se lezbijke, geji, biseksualci, transspolne, interspolne in queer osebe (LGBTIQ+) pogosto srečujejo, je sporočila komisija.