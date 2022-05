V Novi Gorici se letos začenja Teden ljubiteljske kulture

Nova Gorica, 17. maja - Po Sloveniji in v slovenskem čezmejnem kulturnem prostoru se bo med 20. in 29. majem zvrstilo okoli 1000 dogodkov različnih umetniških zvrsti, posebno vlogo bo v letošnji izdaji Tedna ljubiteljske kulture imela najmlajša med umetnostmi - film. Zaradi številnih dogodkov so teden raztegnili kar v mesec, dogodki se bodo vrstili še vse do 18. junija.