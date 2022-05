Šentjernejski policisti prijeli nasilna roparja

Šentjernej, 17. maja - Šentjernejski policisti so prijeli moška, ki sta 26. aprila zvečer na parkirnem prostoru v Dobruški vasi napadla in pretepla 54-letnega voznika tovornega vozila, ga lažje poškodovala, iz vozila pa sta mu ukradla več osebnih predmetov in nato pobegnila, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.