Pod trdnjavo Kluže bodo obnovili podzemni rov na Poti miru

Idrija, 17. maja - V okviru strateškega projekta trajnostnega razvoja dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom načrtujejo ureditev in odprtje novega rova z razglediščem pod trdnjavo Kluže v občini Bovec. Pod trdnjavo so v okviru projekta že vzpostavili tudi nov del Poti miru, ki vodi do korit reke Koritnice.