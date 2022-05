Gledališče Celje s premiero drame Dolg

Celje, 17. maja - V Gledališču Celje bo v četrtek kot zadnja v sezoni premiero doživela predstava Dolg. Režijo prve slovenske uprizoritve drame ameriške dramatičarke Alexandre Wood podpisuje Juš Zidar. Drama v ospredje postavlja težavne družinske odnose in socialno krizo, ki je ljudi prignala do roba zloma, so danes sporočili iz gledališča.