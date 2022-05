Na slovenskih cestah lani več prometa kot v 2020, a manj kot v 2019

Ljubljana, 17. maja - Na slovenskem cestnem omrežju so domača in tuja cestna motorna vozila v letu 2021 opravila 19,5 milijarde voznih kilometrov, kar je 10,4 odstotka več kot v letu 2021 in 13,5 odstotka manj kot v predkoronskem letu 2019, je danes objavil državni statistični urad.