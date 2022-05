Na svetovni dan telekomunikacij letos v ospredju starejši uporabniki IKT

Ljubljana, 17. maja - Na današnji dan obeležujemo svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki letos v ospredje postavlja digitalne tehnologije za starejše in zdravo staranje. V Sloveniji je uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) med osebami, starimi med 65 in 74 let, večinoma pod povprečjem EU, ob tem opozarja državni statistični urad.