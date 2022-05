Kopenska meja med Španijo in Marokom po dveh letih ponovno odprta

Rabat, 17. maja - Maroko in Španija sta v ponedeljek po dveh letih ponovno odprla kopensko mejo med Marokom ter španskima enklavama Ceuta in Melilla. Meja je bila zaprta zaradi pandemije novega koronavirusa, ponovno odprtje pa je za zdaj omejeno na prebivalce schengenskega območja in njihove družinske člane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.