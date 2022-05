V Črnomlju razstava slikarke in ilustratorke Andreje Peklar

Črnomelj, 17. maja - V galeriji desakralizirane cerkve sv. Duha v Črnomlju bodo drevi ob 19.30 odprli razstavo Zavetje neba akademske slikarke in ilustratorke Andreje Peklar. Predstavila se bo z risbami in skicami, ki jih, kot je zapisal Robert Lozar, ki bo umetnico tudi predstavil, zaznamuje neposrednost in spontanost zapisa. Razstava bo na ogled do 20. junija.