Vreme: Ponekod na vzhodu države še občasen dež, na zahodu se bo postopno zjasnilo

Ljubljana, 17. maja - Dopoldne bo ponekod na vzhodu države še občasno deževalo, na zahodu pa se bo že postopno zjasnilo. Popoldne bo večinoma sončno, v hribovitem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju 16, najvišje dnevne temperature od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo pretežno jasno in spet topleje.

Vremenska slika: Iznad Skandinavije sega do Alp območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se od severa pomika proti vzhodnih Alpam in severnemu Balkanu. Od severozahoda doteka k nam prehodno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno oblačno, ponekod v krajih vzhodno in južno od nas bo dopoldne občasno deževalo. Popoldne bo večinoma sončno. V sredo bo v Alpah spremenljivo oblačno s plohami, drugod bo večinoma sončno. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V noči na sredo se bo obremenitev nekoliko povečala, v sredo čez dan bo vpliv vremena še naprej zmerno obremenilen.