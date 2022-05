Plenković: Volilna reforma mogoča le ob dogovoru z Bošnjaki, ne z blokado vstopa Švedske in Finske v Nato

Zagreb, 17. maja - Rešitev za težave Hrvatov v Bosni in Hercegovini je možna le ob dogovoru z akterji v BiH, zlasti Bošnjaki, in ob podpori mednarodne skupnosti, je v ponedeljek dejal hrvaški premier Andrej Plenković. Ob tem je zavrnil pobudo hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, da Hrvaška blokira vstop Finske in Švedske v Nato, in jo označil za ekshibicionizem.