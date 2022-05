Drevesna hiša v Celju spet odprta za obiskovalce

Celje, 18. maja - Drevesna hiša v Mestnem gozdu Celje po opravljenih vzdrževalnih delih danes znova odpira vrata za obiskovalce. Odprta bo ob sredah in petkih med 17. in 19. uro ter ob sobotah, nedeljah in praznikih med 14. in 19. uro, ob slabem vremenu bo zaprta, so sporočili iz Zavoda Celeia Celje.