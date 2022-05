Newyorške borze končale neenotno

New York, 16. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Na razpoloženje vlagateljev je vplivala zaskrbljenost zaradi upočasnjevanja gospodarske rasti, saj so slabi podatki s Kitajske pokazali, da omejitve proti covidu-19 ovirajo dejavnost v drugem največjem svetovnem gospodarstvu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.