Borrell svari pred krizo, če EU ne bo do konca junija začela pogajanj s Skopjem in Tirano

Bruselj, 16. maja - Pristopna pogajanja z Albanijo in Severno Makedonijo mora EU začeti do konca francoskega predsedovanja Svetu EU, ki se izteče konec junija, je danes po zasedanju zunanjih ministrov unije povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Posvaril je, da se v nasprotnem primeru obeta kriza v odnosih med povezavo in Zahodnim Balkanom.