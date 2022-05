V baltskih državah poteka vrsta vojaških vaj, tudi Natovih

Tallinn, 16. maja - V Estoniji so se danes začele vojaške vaje zveze Nato, na katerih sodeluje okoli 15.000 estonskih in tujih zavezniških vojakov. Vajam v Estoniji, ki so jih v Natu poimenovali Siil ali Jež, so bile načrtovane še pred februarskim začetkom ruske invazije v Ukrajini. Vojaške vaje sicer te dni potekajo tudi v Latviji in Litvi.