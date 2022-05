POP TV: Karl Erjavec zaradi obrekovanja toži Andreja Marčiča

Ljubljana, 16. maja - Na ljubljanskem sodišču Karl Erjavec zaradi obrekovanja toži bivšega zeta in podjetnika Andreja Marčiča. Ta je namreč izjavil, da so mu bile slike, na katerih sta premier Janez Janša in lobist Božo Dimnik na njegovi jahti, ukradene iz stanovanja v času, ko je tam bival še Erjavec, je poročal POP TV.