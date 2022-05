Ekonomisti: Pahor o delni nerealnosti pogodbe, Kovač šokiran, Polanec za več sredstev za zdravstvo

Ljubljana, 16. maja - Ekonomsko gledano je parafirana koalicijska pogodba strank Gibanje Svoboda, SD in Levica veliko bolj leva in manj sredinska, kot bi na prvi pogled odražalo razmerje glasov strank, meni ekonomist Marko Pahor. Pahorjev kolega Mitja Kovač je medtem šokiran in globoko razočaran. Ekonomist Sašo Polanec pa med drugim pozdravlja več sredstev za zdravstvo.