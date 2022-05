Ptujski svetniki v prvo obravnavali že proračun za leto 2023

Ptuj, 16. maja - Ptujski mestni svet je v volilnem letu pohitel s sprejemanjem proračuna za prihodnje leto. Svetniki so opravili prvo obravnavo, zdaj pa gre predlog pred dokončnim sprejemom še v javno razpravo. Mestna uprava je za leto 2023 planirala 27,8 milijona evrov prihodkov in 27,3 milijona evrov odhodkov, primanjkljaj bodo pokrili s sredstvi iz minulih let.