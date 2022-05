Policija vabi k izpolnitvi anonimne ankete o zadovoljstvu z njenim delom

Ljubljana, 16. maja - Generalna policijska uprava poziva k izpolnitvi anonimne ankete o delu policije in stopnji zaupanja javnosti, ki jo je mogoče izpolniti od danes do 31. maja. Rezultati lanske ankete so bili občutno slabši kot v prejšnjih letih. Delež javnosti, ki policiji zaupa je padel s 50 odstotkov na le še 20 odstotkov, navajajo na spletnih straneh policije.