Pahor bo sprejel novo predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič

Ljubljana, 17. maja - Predsednik republike Borut Pahor bo dopoldne v predsedniški palači sprejel novo predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, ki so jo poslanci na to funkcijo izvolili na petkovi ustanovni seji devetega sklica državnega zbora. Po končanem srečanju bosta podala izjavi za javnost, so sporočili iz urada predsednika republike.