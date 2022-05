Vrhunci letošnjega Berlinala junija na prostem

Berlin, 19. maja - Vsi, ki so februarja zamudili vrhunce mednarodnega filmskega festivala Berlinale, bodo to lahko nadoknadili junija v berlinskih kinematografih na prostem. Prireditev Berlinale Goes Open Air bo potekala od 15. do 29. junija. Gre za nadaljevanje tradicionalnega poletnega Berlinala, ki že od leta 2003 na prostem predstavlja izbrane festivalske filme.