Ljubljanski mestni svetniki potrdili energetski koncept prestolnice do 2030

Ljubljana, 16. maja - Ljubljanski mestni svetniki so potrdili predlog Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana za obdobje 2022-2030. Predvidenih je 85 ukrepov, med njimi so dokončanje plinsko-parne enote v Mostah, postavitev sežigalnice, gradnja treh hidroelektrarn na Ljubljanici in pospešeno postavljanje sončnih elektrarn, tudi na občinskih objektih.