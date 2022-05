Italija bo svojcem umrle zaradi cepiva Astrazenece izplačala 77.000 evrov odškodnine

Rim, 16. maja - Italijanska država bo svojcem 32-letne učiteljice, ki je lani umrla zaradi reakcije na cepivo proti covidu-19 podjetja AstraZeneca, izplačala 77.468 evrov odškodnine. Obdukcija je pokazala, da je bila smrt ženske posledica stranskih učinkov cepiva in ne malomarnosti zdravnikov, ki so učiteljico cepili oziroma so jo kasneje obravnavali.